Al via la diciottesima edizione della rassegna di teatro "Il paese dei sogni" (Di sabato 21 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Si aprirà domenica 22 maggio alle ore 18,00, presso il teatro San Nicola, "Il paese dei sogni", la storica rassegna dedicata ai più piccini organizzata dalla compagnia teatro Eidos, in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura del Comune di Benevento. In occasione del primo spettacolo sarà premiata Rosa Plantone, vincitrice del Premio "Colora il tuo spettacolo" della scorsa edizione. Con la seguente motivazione: "Per aver realizzato un disegno sullo spettacolo "Robin Hood" in cui è sintetizzata l'essenza dell'opera, con un utilizzo dei colori vivaci e netti e un tratto chiaro e preciso, ottimale per il suo impiego grafico." A Rosa sarà consegnata un buono libri di € 200,00, sponsorizzato dalla BCC di San Marco dei Cavoti e del ...

