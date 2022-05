Al Bano: 'Non trovo manodopera per colpa del reddito di cittadinanza, i dodicenni facciano apprendistato' (Di sabato 21 maggio 2022) La polemica è garantita: dopo le parole di Borghese e Briatore sui giovani e il lavoro, anche Al Bano lancia una sferzata sugli italiani che non hanno più voglia di lavorare. 'La mancanza di ... Leggi su globalist (Di sabato 21 maggio 2022) La polemica è garantita: dopo le parole di Borghese e Briatore sui giovani e il lavoro, anche Allancia una sferzata sugli italiani che non hanno più voglia di lavorare. 'La mancanza di ...

Advertising

fanpage : “Bisognerebbe fare come in Germania: apprendistato a 12 anni dopo la scuola”. Al Bano lamenta la mancanza di manodo… - myrosycandy : Al Bano vorrebbe poter sfruttare i lavoratori a suo piacimento ma non può per colpa del reddito di cittadinanza, po… - FabGesuelli : Se il reddito di cittadinanza diventa un problema (non i salari di ??), istituiamo io lavoro minorile obbligatorio a… - italialcentro : RT @fanpage: “Bisognerebbe fare come in Germania: apprendistato a 12 anni dopo la scuola”. Al Bano lamenta la mancanza di manodopera nelle… - sersky8 : Ma tu guarda: alla gente non basta l'onore di stare a servizio di Al Bano. Vuole pure una paga adeguata. -