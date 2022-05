Aerei | stangata d' estate | biglietti a prezzi raddoppiati per l' Europa Fiumicino-Parigi costa 355 euro

Advertising

Il Codacons denuncia il fenomeno del caro -in Italia. Dopo l'impennata sulle bollette e sulla benzina arriva anche lasui prezzi dei voli con biglietti dalle tariffe raddoppiate anche nel caso dei voli nazionali ed europei. Lo ...Il Codacons, che ha rielaborato i dati Istat, sottolinea che i prezzi dei bigliettisono schizzati alle stelle. Nell'ultimo mese le tariffe dei voli europei hanno subito un incremento del 91% ...Il Codacons denuncia il fenomeno del caro-aerei in Italia. Dopo l’impennata sulle bollette e sulla benzina arriva anche la stangata sui prezzi dei voli con biglietti dalle tariffe raddoppiate anche ...Tragedia in vacanza a Sharm el Sheikh. Una bambina di appena 13 mesi, Giulia Maiano, è morta dopo essere caduta dal balcone dell'hotel in cui era con la famiglia: la ...