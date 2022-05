Valgoglio | dopo la frana riapre a senso alternato la provinciale 49

(Di venerdì 20 maggio 2022)dalle 19.30 di venerdì 20 maggio la strada49 bis a, chiusa dalla mattinata del 26 aprilelaprovocata dal maltempo. La Provincia di Bergamo,gli interventi sulla parete rocciosa, ha emanato una nuova ordinanza che istituisce ilunicoregolato da impianto semaforico dal chilometro 2,8 al chilometro 3: non ci sarà alcuna limitazione di orario, ma resta consentito il transito ai soli mezzi di lunghezza pari o inferiore a 7,6 metri. In seguito alla, Regione Lombardia si era subito resa disponibile a sostenere il Comune nei costi connessi al pronto intervento per la procedura d’urgenza, con l’obiettivo di rendere transitabile una strada ...

PiuValliTV : RIAPRE LA STRADA PER VALGOGLIO Lento ma ormai certo ritorno alla normalità per gli abitanti di Valgoglio, 388 per… -

Valseriana News

