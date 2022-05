Vaiolo scimmie:altri due casi confermati,in tutto sono tre (Di venerdì 20 maggio 2022) Salgono a tre i casi confermati in Italia di Vaiolo delle scimmie e sono tutti in carico all'Istituto di malattie infettive Spallanzani di Roma. Al caso di ieri se me aggiungono oggi altri, confermati ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 20 maggio 2022) Salgono a tre iin Italia didelletutti in carico all'Istituto di malattie infettive Spallanzani di Roma. Al caso di ieri se me aggiungono oggi...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Identificato il primo caso di vaiolo delle scimmie in Italia #ANSA - rtl1025 : ?? E' stato identificato all'ospedale #Spallanzani di #Roma il primo caso in Italia di #vaiolo delle #scimmie. Si tr… - SkyTG24 : Vaiolo delle scimmie, aumentano i casi in Uk. Quali sono i sintomi della malattia - pestodibasilico : madonna mo che cazzo è sta storia del vaiolo delle scimmie basta - RosaniFlavia : RT @boni_castellane: Affetti dal vaiolo delle scimmie in Italia: 1 Il Corriere fa una pagina tipo Covid con 'Quali sono i sintomi'... -