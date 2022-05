Uomini e Donne, segnalazione allucinante su Gianluca Tugnalone: lui replica così (Di venerdì 20 maggio 2022) Gianluca Tugnalone sta prendendo in giro la redazione di Uomini e Donne? Il cavaliere parla del rapporto con le Donne e fa una confessione su Gloria. Leggi su comingsoon (Di venerdì 20 maggio 2022)sta prendendo in giro la redazione di? Il cavaliere parla del rapporto con lee fa una confessione su Gloria.

Advertising

PiazzapulitaLA7 : .@sara_giudice1, @ChiaraProDAmbra e @AndreettaMax hanno risposto a diversi annunci di lavoro. Tutti e tre hanno por… - chetempochefa : 'Gli uomini possono avere diciotto mogli, trenta famiglie, gli amici del calcetto, quelli del circolo del golf, que… - Agenzia_Ansa : Il Papa proclama 10 nuovi santi, ovazione dei fedeli a San Pietro. I nuovi canonizzati, sei uomini e quattro donne,… - 1969dona : @HoaraBorselli Ma non si trasmette per via sessuale? Quale sarà la strategia del ministro ora? Cintura di castità p… - Master2001_3 : RT @OrtigiaP: Internet non perdona..registra tutto...un video di Pandora TV di @GiuliettoChiesa del 2015 quando le mamme ucraine del Donba… -