Ultime Notizie – Terremoto oggi in Calabria, paura in provincia di Crotone (Di venerdì 20 maggio 2022) Terremoto oggi in Calabria. La scossa, di magnitudo 3.2, si è verificata alle 5.52 di questa mattina non lontano da Umbriatico in provincia di Crotone. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 20 maggio 2022)in. La scossa, di magnitudo 3.2, si è verificata alle 5.52 di questa mattina non lontano da Umbriatico indi. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Advertising

sole24ore : ?? «L’#Ucraina non accetterà mai l’occupazione della #Russia e la #Nato fornirà la sua assistenza per tutto il tempo… - PATRIZIA953 : RT @sole24ore: ?? «L’#Ucraina non accetterà mai l’occupazione della #Russia e la #Nato fornirà la sua assistenza per tutto il tempo necessar… - ilFattoMolfetta : LA MOLFETTA CALCIO OSPITA LA CONCLUSIONE DEL PROGETTO SOLIDALE CUORE DI LATTA - junews24com : De Ligt Juve (Sky Sport): sì al rinnovo, ma c'è un ostacolo. Ecco quale - - NuclearObserver : Ultime Notizie del 20 Maggio 2022 Versione UltraHD: -