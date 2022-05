Ultime Notizie Roma del 20-05-2022 ore 20 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 20 maggio 2022)dailynews radiogiornale frequenza appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione ancora la guerra in Ucraina e un’apertura la fase finale la più difficile la più sanguinose non si può dire che la guerra sia finita sono le parole di zielinski durante un discorso agli studenti Oggi non gridare tornate a casa tutti coloro che sono all’estero perché la guerra non è finita zielinski in un messaggio dell’escursione Inoltre detto che le forze armate dell’Ucraina continuano la liberazione della regione di kaki ma nel donbass forze di occupazione stanno cercando di aumentare la pressione è l’inferno e non è un’esagerazione ha detto il presidente teleski ha denunciato infine il bombardamento Brutale assolutamente insensato di severodonetsk con 12 morti e decine di feriti un giorno i bombardamenti di altre città gli attacchi missilistici dell’esercito russo che ha ...