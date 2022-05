Ucraini giustiziati dai russi a Bucha | il nuovo video che svela i crimini di guerra

Advertising

redwan_rafy : @MAX_ITA_LT_69 @Cartabiancarai3 @PiazzapulitaLA7 Stupidi è fake. Tutto falso nn hai visto che nessuno parla piu di… - PerutaAntonio : RT @GregPignataro: Chi rifiuta le armi all'Ucraina è complice. Un frame del video pubblicato dal New York Times mostra le forze paracadutis… - TerrinoniL : Ucraini giustiziati dai russi a Bucha, i video choc dei crimini di guerra - Rosabianca123 : RT @GregPignataro: Chi rifiuta le armi all'Ucraina è complice. Un frame del video pubblicato dal New York Times mostra le forze paracadutis… - carlokarl : RT @Massimi47715989: Nyt pubblica video, nuove prove di civili giustiziati a Bucha - Mondo - ANSA -

Nelle immagini si vedono le forze paracadutiste russe che catturano un gruppo di uominiche vengono condotti in fila verso un cortile dove poco dopo verranno: gli uomini, se ne ...Il New York Times pubblica video inediti di atrocità commesse dalle forze militari russe a Bucha. Un filmato mostra civiliin fila, costretti a marciare in una strada della cittadina alle porte di Kiev con il fucile puntato. Alcuni sono curvi, e con la mano si aggrappano alla cintura dell'uomo avanti a loro. Altri ...Emergono nuove prove delle atrocità commesse dai soldati russi a Bucha, cittadina a nord-ovest di Kiev. A fornirle è un'inchiesta del New York Times che ha diffuso ...Nelle immagini si vedono le forze paracadutiste russe che catturano un gruppo di uomini ucraini che vengono condotti in fila verso un cortile dove poco dopo verranno giustiziati: gli uomini, se ne ...