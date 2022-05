Timidi segnali di negoziato Dopo la presa di Mariupol Putin rilancia | «Ora parliamo»

(Di venerdì 20 maggio 2022)di diplomazia. Mosca si dice «disponibile» a tornare al tavolo con Kiev non appena l'Ucraina «avrà espresso la propria disponibilità» mentre si registra un contatto ad alto livello fra Russia e Usa. «Su richiesta americana», precisa il ministro della Difesa russo, c'è stata una telefonata fra i rispettivi capi di stato maggiore Valery Gerasimov e Mark Milley. Le parti - spiegano da Mosca - hanno discusso «di questioni di reciproco interesse, inclusa la situazione in Ucraina». Resta invece bloccata la questione relativa allo sblocco dei porti, dai quali parte l'esportazione di grano. «Li riapriremo quando ci sarà la revoca delle sanzioni anti-russe da parte di Usa e Ue che ostacolano il libero scambio», dichiara il viceministro degli Esteri di Mosca, Andrey Rudenko. Dura la risposta della parte ucraina con Mikhaylo Podolyak, consigliere ...

