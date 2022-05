The Orville New Horizons, dal 2 giugno su Disney+ (Di venerdì 20 maggio 2022) Quando esce The Orville 3 New Horizons: trama, trailer e cast della terza stagione disponibile in streaming dal 2 giugno su Disney+. Tvserial.it. Leggi su tvserial (Di venerdì 20 maggio 2022) Quando esce The3 New: trama, trailer e cast della terza stagione disponibile in streaming dal 2su. Tvserial.it.

Advertising

cinespression : #TheOrvilleNewHorizons, Disney+ conferma l'arrivo della serie in Italia dal 2 giugno - ReiKashino : RT @satyrnet: The Orville: New Horizons dal 2 giugno su Disney+ - satyrnet : The Orville: New Horizons dal 2 giugno su Disney+ - astronomia24 : RT @extratrek@mastodon.uno Mancano pochi giorni all'arrivo in Italia di The Orville: New Horizons, nell'attesa cons… - movietele : La terza stagione di #TheOrville, 'New Horizons' debutta in Italia in esclusiva su #DisneyPlus il 2 giugno 2022. -