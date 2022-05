Strategie per promuovere l’innovazione e la conoscenza in agricoltura (Di venerdì 20 maggio 2022) “Per rimanere competitivi in ambito rurale è fondamentale stare costantemente al passo con l’innovazione e avere accesso ad un flusso di approfondimenti tecnici, giuridici e gestionali di eccellenza. Per questa ragione la nostra organizzazione è costantemente alla ricerca di sinergie per potenziare i processi formativi e di incremento delle conoscenze a beneficio delle imprese associate”: così il presidente di Confai Bergamo e Confai Lombardia, Leonardo Bolis, ha commentato la recente firma di un accordo tra l’organizzazione di imprese agricole e agromeccaniche e il Centro Studi di “ConsulenzaAgricola.it”, noto portale di formazione e informazione su tematiche del settore primario. Tra gli aspetti qualificanti dell’accordo rientra la possibilità per i soci di Confai di accedere regolarmente a novità e casi pratici analizzati da esperti in materia agricola, economica, ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 20 maggio 2022) “Per rimanere competitivi in ambito rurale è fondamentale stare costantemente al passo cone avere accesso ad un flusso di approfondimenti tecnici, giuridici e gestionali di eccellenza. Per questa ragione la nostra organizzazione è costantemente alla ricerca di sinergie per potenziare i processi formativi e di incremento delle conoscenze a beneficio delle imprese associate”: così il presidente di Confai Bergamo e Confai Lombardia, Leonardo Bolis, ha commentato la recente firma di un accordo tra l’organizzazione di imprese agricole e agromeccaniche e il Centro Studi di “ConsulenzaAgricola.it”, noto portale di formazione e informazione su tematiche del settore primario. Tra gli aspetti qualificanti dell’accordo rientra la possibilità per i soci di Confai di accedere regolarmente a novità e casi pratici analizzati da esperti in materia agricola, economica, ...

