Sri Lanka, ora il default è ufficiale ma i veri timori riguardano i rischi di carestia e la mancanza di beni essenziali (Di venerdì 20 maggio 2022) Lo Sri Lanka è in default per la prima volta nella sua storia. La notizia era in un certo senso annunciata vista la gravissima crisi politico economica che sta attraversando il paese e alcuni dichiarazioni del governo, poi caduto, secondo cui sarebbero stati privilegiati i pagamenti per assicurare il sostegno alla popolazione rispetto a interessi e rimborsi ai creditori. Due giorni fa è scaduto il periodo di grazia di 30 giorni per il pagamento di cedole, per un ammontare complessivo di 78 milioni di dollari, di due bond in valuta estera con scadenze 2023 e 2028. Il paese ha "bucato" anche il pagamento di 105 milioni di dollari dovuti alla Cina. Nel complesso il debito estero del paese ammonta a 12,6 miliardi di dollari (11,7 miliardi di euro). Lo Sri Lanka è alle prese con un'inflazione che è prevista in aumento fino al 40% dalla ...

