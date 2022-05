Severodonetsk rischia di essere la nuova Mariupol

Leggi su it.insideover

(Di venerdì 20 maggio 2022) L’incubopotrebbe ripetersi. E la prima città “candidata” a diventare un nuovo simbolo di questa guerra è. Gli elementi a conferma di questa ipotesi purtroppo non mancano., proprio come, è rivendicata dai separatisti filorussi già dal 2014. Inoltre la cittadina, esattamente come la località portuale più importante del Mar d’Azov, nella InsideOver.