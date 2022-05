Romanzo 1984 vietato a Minsk | quando un libro fa paura

Advertising

L'ordine di ritirare dalle librerie tutte le copie del capolavoro di George #Orwell è arrivato nella giornata di ie… - La Bielorussia mette al bando '1984' di Orwell - Una lettura fondamentale. L'opera di un genio che, attraverso un romanzo, ha saputo spiegare le dittature e il… - La #Bielorussia vieta il romanzo di George Orwell '1984'. #Lukashenko vuol fare come #Hitler, bruciare i libri? - Lo Diceva Eric Arthur Blair (in arte George Orwell). Nel suo romanzo distop…

Ebbene Lukashenko ha ordinato di mettere al bando ''. Sequestrate le copie non solo nelle ... nel pieno delle proteste anti regime, aveva osato pubblicare in lingua bielorussa il notissimo. ...A oltre 70 anni da quando venne scritto, il famosodistopico '' di George Orwell finisce all'indice nella Bielorussia dell'alleato di ferro del Cremlino Alexander Lukashenko: il suo governo ha ordinato venga ritirato da ogni libreria, ...Per esempio ‘1984’ di George Orwell. Fu scritto 73 anni fa ... Due anni fa, nel pieno delle proteste anti regime, aveva osato pubblicare in lingua bielorussa il notissimo romanzo. Un romanzo distopico ...A 70 anni dalla sua stesura, il romanzo distopico di George Orwell finisce all'indice nel Paese alleato del Cremlino ...