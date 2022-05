Nek potrebbe essere il primo cantante “brevettato” | Diffidate dalle imitazioni

(Di venerdì 20 maggio 2022) Tempo fa ilè rimasto vittima di un gravissimo incidente domestico. Ma, adesso, fortunatamente, sembra tutto alle spalle Al secolo Filippo Neviani. Ma tutti lo conoscono come Nek. Sulla cresta dell’onda da circa 25 anni ormai. La sua musica continua a piacere, nonostante il tempo passi. Colpisce perché le sue sono canzoni romantiche, ma che riescono comunque a entusiasmare con il ritmo. Adesso il celebre, però,avere un ulteriore titolo nel proprio curriculum. Nek (web source)Oggi 50enne, Nek fa musica dagli anni ’80, ma il successo arriva nel 1997, con “Laura non c’è”. La partecipazione al Festival di Sanremo lo fa conoscere al grande pubblico. Da quel momento è un successo continuo, con brani che ancora oggi tutti conoscono e cantano. Da “Se io non avessi te” a “Sei grande”, passando per “Se una regola c’è” ...

Advertising

Sky Tg24

... vincitori di Sanremo 1997 (edizione non facile: c'erano Patty Pravo,, Ranieri, Anna Oxa, la ... praticamente a cappella, resta bellissima) eessere questa la chiave per riacciuffare il ......smembrare e ridisegnare i confini dell'Europa l'obiettivo finale della leadership Lucianosolo ...un colpo globale alla democrazia il consigliere di zielinski ritiene che la guerradurare ... Centrale nucleare di Krško, timori per il sito in Slovenia a 100 km dall’Italia Il presidente Sergio Mattarella ha citato a Medolla la «resilienza della popolazione emiliano-romagnola colpita dal terremoto del 2012» e la «volontà di ...Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è recato in visita a Medolla, nel Modenese, a dieci anni dalle due scosse di terremoto che il 20 e il 29 maggio 2012 provocarono 28 morti ...