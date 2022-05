Mercedesz o Nicolas: chi sarà eliminato? I sondaggi (Di venerdì 20 maggio 2022) Mercedesz Henger o Nicolas Vaporidis? Chi sarà il quindicesimo concorrente eliminato (che raggiungerà Playa Sgamada) della sedicesima edizione de L’Isola dei Famosi? Parlano i sondaggi. Chi vuoi salvare? #Isola pic.twitter.com/B3OIfQewMT — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 16, 2022 Questa volta a finire su Playa Sgamada rischiando a tutti gli effetti l’eliminazione potrebbe essere uno fra Mercedesz e Nicolas. Là l’eliminato troverebbe gli altri abitanti della spiaggia, ovvero Licia Nunez, Fabrizia Santarelli e Blind. Come più volte dichiarato da Ilary Blasi la Sgamada è un’isola di passaggio: chi la abita o rientra in gioco o viene mandato definitivamente a casa. sondaggi: il naufrago che potrebbe finire a Playa Sgamada ... Leggi su biccy (Di venerdì 20 maggio 2022)Henger oVaporidis? Chiil quindicesimo concorrente(che raggiungerà Playa Sgamada) della sedicesima edizione de L’Isola dei Famosi? Parlano i. Chi vuoi salvare? #Isola pic.twitter.com/B3OIfQewMT — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 16, 2022 Questa volta a finire su Playa Sgamada rischiando a tutti gli effetti l’eliminazione potrebbe essere uno fra. Là l’troverebbe gli altri abitanti della spiaggia, ovvero Licia Nunez, Fabrizia Santarelli e Blind. Come più volte dichiarato da Ilary Blasi la Sgamada è un’isola di passaggio: chi la abita o rientra in gioco o viene mandato definitivamente a casa.: il naufrago che potrebbe finire a Playa Sgamada ...

