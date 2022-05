La Roma vince a Torino (0-3) e conquista un posto in Europa League: decidono Abraham (doppietta) e Pellegrini (Di venerdì 20 maggio 2022) Diretta Torino-Roma alle 20.45. La Roma vince a Torino e conquista un posto in Europa League per la prossima stagione. I giallorossi si impongono 3-0 sul campo dei granata grazie alla doppietta di... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 20 maggio 2022) Direttaalle 20.45. Launinper la prossima stagione. I giallorossi si impongono 3-0 sul campo dei granata grazie alladi...

Advertising

GuidoDeMartini : ?? DJOKOVIC, IL RE È TORNATO. VINCE E VOLA IN FINALE A ROMA ?? ?? Alla faccia di tutti quelli che lo hanno insultato e… - matteosalvinimi : Novak #Djokovic vince gli Internazionali di Roma, più forte di tutto e di tutti! Grande Nole. - WeAreTennisITA : DJOKOVIC VI ?? Novak vince il 1° torneo del 2022 a Roma, dove trionfa per la sesta volta battendo Tsitsipas per 6-0… - 100x100Napoli : La #Roma si aggiudica il sesto posto in classifica battendo il #Torino. - ImSajjadLattef1 : RT @ImSajjadLattef: Finita... La Roma vince l'ultima partita del campionato, e concede il posto UEL prima della finale di Conference League… -