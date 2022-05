Green pass e mascherine bar | ristoranti e discoteche | cosa cambia dal 1 maggio?

(Di venerdì 20 maggio 2022) Il 1°è una data chiave per quanto riguarda le misure per il contenimento del contagio da Covid-19. Infatti, la situazione legata all’uso dicambierà per diverse attività. Entrerà infatti in vigore l’ordinanza del 28 aprile del Ministro della Salute, che, fatta salva la raccomandazione di continuare a usare la mascherina nei locali chiusi, prevede: l’eliminazione delper bar e, anche al chiuso, e per le, ma in queste ultime rimane l’obbligo dell’uso delle. Tali misure rimarranno in vigore non oltre il 15 giugno prossimo. SportFace.

borghi_claudio : Da quando il green pass ha cominciato ad essere tolto i contagi sono dimezzati. 78mila contagi il 30 marzo - 39mila ieri. - borghi_claudio : Ricordiamo che secondo i soliti fenomeni se si fosse tolto il green pass ci sarebbe stata l'apocalisse e andava ten… - borghi_claudio : Quelli che protestano sotto questo tweet (è un dato senza alcun commento) con la bava alla bocca dicendo 'il green… - cogonipiero2 : RT @Shadowmere16: Non capisco, si sta congedando? Usciamo dall'UE? Dall'€? Dalla Nato? Torna l'IRI? Togliamo le discriminazioni da green pa… - GladiatorTime : Cadere nella trappola che stanno costruendo x farsi poi iniettare quella robaccia, con una illegale estersione cui… -

La Redazione di ComeDonChisciotte.org riceve e pubblica il comunicato stampa degli Studenti Contro il Green Pass Padova riguardante l'azione di protesta fatta nella mattina di giovedì 19 maggio, in occasione della celebrazione dell'800° anno accademico dell'Università di Padova. In caso di non possesso di tali certificati, dovrà essere presentato un test negativo realizzato meno di 24 ore prima dell'arrivo. Per entrare ad Andorra dalla Francia non è necessario il green pass. Draghi e il pass verde nazionale per viaggiare in Italia. Fu proprio il premier Mario Draghi ad annunciare, in occasione dell'approvazione del decreto che ne introdusse la misura, la possibilità del pass verde nazionale.