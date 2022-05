Gravina: «Proposto Var a chiamata ma no da IFAB» (Di venerdì 20 maggio 2022) “Il calcio italiano ha già Proposto il Var a chiamata, ma l’IFAB ha detto no. Ci dicono che il Var non può limitarsi a due chiamate, deve fare tutto. Da parte dell’IFAB c’è invece apertura sul tempo effettivo, se ne discutendo. Sul challenge invece no”. Ne ha parlato Gabriele Gravina, presidente della Federcalcio, durante il L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 20 maggio 2022) “Il calcio italiano ha giàil Var a, ma l’ha detto no. Ci dicono che il Var non può limitarsi a due chiamate, deve fare tutto. Da parte dell’c’è invece apertura sul tempo effettivo, se ne discutendo. Sul challenge invece no”. Ne ha parlato Gabriele, presidente della Federcalcio, durante il L'articolo

