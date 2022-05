Gas | stop delle forniture russe alla Finlandia da sabato dopo il no al pagamento in rubli Peskov | “Non forniamo nulla gratis”

(Di venerdì 20 maggio 2022) Le importazioni di gas naturale dRussia inverranno interrotte21 maggio alle 7. Gazprom lo ha annunciatocompagnia energetica nazionale Gasum, che nei giorni scorsi ha ufficializzato di non voler pagare il gas russo in. Entro il 20 maggio era attesa la risposta ufficialerichiesta del gruppo russo di aderire al nuovo schema di. Il Cremlino aveva minacciato logià il 12 maggio, quando il governo finlandese ha ufficializzato che il Paese avrebbe presentato domanda per l’ingresso nella Nato. Ora arriva l’ufficializzazione. “È ovvio che nessuno forniràgratuitamente“, ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry. Il numero uno di Gasum Mika Wiljanen ha ...

