Franco Mari | Città sporca | Natella si dimetta”

(Di venerdì 20 maggio 2022) di Erika Noschese “In una normale amministrazione, l’assessore alle Politiche Ambientali sarebbe stato messo in discussione, dai cittadini, dalla maggioranza e dall’opposizione perché nellacon la Tari più alta d’Italia, il comune più indebitato oggi c’è la totale assenza di servizi”. Non usa mezzi termini il coordinatore provinciale di Sinistra Italiana,che punta l’attenzione sulle condizioni di degrado in cui versa il capoluogo di provincia, dal centro alla zona orientale, passando per le periferie. A tal proposito,ha annunciato che Sinistra Italiana domani terrà una conferenza stampa per rilanciare le proposte che l’amministrazione comunale avrebbe dovuto mettere in atto per evitare questi sei mesi di fermo.ribadisce che in questa fase era necessario procedere ...