(Di venerdì 20 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutidi Val(Bn) – Il Comitato è lieto di annunciare il ritorno deiindell’adorato Patrono di: San. Dopo due anni di stop forzato dovuto alle restrizioni previste per far fronte all’emergenza Covid-19, quest’anno il comune fortorino è pronto a vivere con entusiasmo e forte spirito di partecipazione il ritorno alla normalità. Entusiasmo e vera partecipazione, già, perché per ogni foianese il 24 Giugno non è solo una data. È un’attesa, È uno stato d’animo. È un appuntamento con la gioia. È fede millenaria. L’atmosfera festiva, infatti, si percepisce sempre con largo anticipo. Ed è un crescendo di emozioni che conducono dritte dritte proprio a quella data, quando tutto ha inizio al ...

Advertising

anteprima24 : ** Foiano di Val Fortore: ritornano i #Festeggiamenti in #Onore di San Giovanni Eremita ** -

NTR24

... che comprende anchee Castiglion Fiorentino, Cortona Corito Clanis e Lucignanod'Esse che comprende, Lucignano, Marciano. Monte San Savino e Civitella Chiana e Senese , ......Cavallino · Riserva 2021 - Frantoio di Croci · Riflessi Monocultivar Maurino 2021 - Fonte di...2021 - Podere Grassi · Insieme Bio 2021 - Bellandi · Infernale Igp Toscano Bio 2021 - Podered'... A Foiano di Val Fortore tornano i festeggiamenti per il patrono San Giovanni Eremita A Foiano di Val Fortore ritornano i festeggiamenti in onore dell’adorato patrono San Giovanni Eremita. Dopo due anni di stop forzato dovuto alle restrizioni previste per far fronte all’emergenza Covid ...Mentre manca il dibattito politico in questa campagna elettorale a San Bartolomeo in Galdo, non essendo l’attuale minoranza riuscita a presentare la propria lista per le prossime amministrative, sembr ...