Fabrizio Greco nuovo presidente di Assobiotec-Federchimica

Leggi su italiasera

(Di venerdì 20 maggio 2022) (Adnkronos) –, amministratore delegato di AbbVie Italia e chairman dello Iapg (Italian American Pharmaceutical Group), è ildi. Eletto dall’Assemblea dei soci, guiderà l’associazione nazionale per lo sviluppo delle biotecnologie per il triennio 2022-2025 e sarà affiancato da due vicepresidenti: Elena Sgaravatti,e Ceo di PlantaRei Biotech, confermata nel ruolo; Ugo Gay Senior, Corporate Vice President Industrial Operations di DiaSorin, neoeletto. In passatoha ricoperto il ruolo di Ad e General Manager Pharmaceutical Products di Abbott Italia, dopo essere stato Ad di Abbott Vascular Italia. Ha inoltre lavorato in Guidant fino a divenire Gm dell’affiliata portoghese. Ha iniziato ...