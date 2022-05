F1 GP Spagna Barcellona 2022 | Perez | “Sessione molto veloce | non era semplice”

(Di venerdì 20 maggio 2022) “Laè stata. Dobbiamo prendere il passo e poi c’era il degrado. Non erafare più di un giro con la stessa velocità, le gomme ti concedono solo un giro lanciato e devi trovare il giusto bilanciamento. Nel long run ho preso il ritmo che auspicavo. Stasera speriamo di lavorare per essere il più competitivi possibile in qualifica. Credo che dobbiamo capire quale sia il compromesso migliore in rapporto al carburante”. Lo ha detto Sergio, pilota Red Bull, al termine delle prove libere del venerdì del Gran Premio didi Formula 1 a. SportFace.

Advertising

SkySportF1 : ?? FERRARI AL COMANDO A BARCELLONA (?? #FP1) ? Mercedes e Alonso a meno di un secondo I risultati ?… - SkySportF1 : ? CHARLES ANCORA AL COMANDO ?? Ma che passo gara per Red Bull e Mercedes I RISULTATI ? - SkySportF1 : ?? Sainz miglior tempo a Barcellona (?? -25') ? nella prima mezz’ora di libere del weekend LIVE ?… - sportface2016 : #F1 #SpanishGP, le parole di #Perez: 'Sessione molto veloce, non era facile' - FormulaPassion : #F1 | Chris Horner analizza la prima giornata di prove libere vissuta a Barcellona #SpanishGP -

Venerdì a due facce per la Ferrari al Montmelò in occasione della prima giornata di prove libere del Gran Premio di2022, sesto appuntamento stagionale del Mondiale di F1. La classifica di entrambe le sessioni racconta infatti una verità solo parziale e non assoluta, in vista delle ...... delle esperienze internazionali, come quella dicon le Superillas nell'intervento di Janet Sanz Cid*, Assessora alla Mobilità, Comune di). Si parlerà tra gli altri temi ...Il monegasco della Ferrari ha girato in 1'19'828 precedendo il compagno di squadra, il pilota di casa Carlos Sainz (1'19'907) e l'olandese della Red Bull Max Verstappen (1'20'164) Charles Leclerc oggi ...“La sessione è stata molto veloce. Dobbiamo prendere il passo e poi c’era il degrado. Non era semplice fare più di un giro con la stessa velocità, le gomme ti concedono solo un giro lanciato e devi tr ...