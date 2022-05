Enrico Montesano in politica con Unione popolare: 'Ma io non mi candido. In tv non mi chiamano più' (Di venerdì 20 maggio 2022) Si chiama 'Unione popolare - Una coalizione per le Libertà' ed è il movimento sostenuto da Enrico Montesano. L'attore ne parla in esclusiva all'Adnkronos, in attesa della presentazione di domenica 22 ... Leggi su leggo (Di venerdì 20 maggio 2022) Si chiama '- Una coalizione per le Libertà' ed è il movimento sostenuto da. L'attore ne parla in esclusiva all'Adnkronos, in attesa della presentazione di domenica 22 ...

Advertising

Adnkronos : #EnricoMontesano presenta Unione Popolare: 'Non mi candido, sarò il portavoce'. - civico_x : RT @AnnaLeonardi1: Enrico Montesano scende in politica per raccogliere 'tutti gli antisistema'. Al peggio non c'è mai fine... #stevmscarz - danieledv79 : RT @AnnaLeonardi1: Enrico Montesano scende in politica per raccogliere 'tutti gli antisistema'. Al peggio non c'è mai fine... #stevmscarz - AnnaLeonardi1 : Enrico Montesano scende in politica per raccogliere 'tutti gli antisistema'. Al peggio non c'è mai fine... #stevmscarz - DavPoggi : RT @DavPoggi: Elezioni, Enrico Montesano presenta Unione Popolare: «Non mi candido, sarò il portavoce» -