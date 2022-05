Emma Marrone cambia ancora look, tutta “colpa” di Muccino (Di venerdì 20 maggio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Emma Marrone cambia di nuovo look: dopo il taglio cortissimo che ha fatto sognare i fan la sua chioma si trasforma ancora: “Una magia!”. La cantante è sempre impegnatissima e, da poco, è tornata sul set di una nota serie tv nella quale interpreta una dei personaggi principali. Nel frattempo, però, si conclude qui per Leggi su youmovies (Di venerdì 20 maggio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.di nuovo: dopo il taglio cortissimo che ha fatto sognare i fan la sua chioma si trasforma: “Una magia!”. La cantante è sempre impegnatissima e, da poco, è tornata sul set di una nota serie tv nella quale interpreta una dei personaggi principali. Nel frattempo, però, si conclude qui per

Advertising

RobertoArduini1 : RT @katiadiluna16: Tipo Emma Marrone ?? #ilunatici - katiadiluna16 : Tipo Emma Marrone ?? #ilunatici - beatricebiasco_ : RT @bbiancawhite: Cornelia Jakobs è per gli svedesi quello che per noi italiani è Emma Marrone - fearvless89 : RT @bbiancawhite: Cornelia Jakobs è per gli svedesi quello che per noi italiani è Emma Marrone - bbiancawhite : Cornelia Jakobs è per gli svedesi quello che per noi italiani è Emma Marrone -