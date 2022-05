Draghi e la dedica ai suoi “idoli” | “Devo molto a genitori | insegnanti e a mia moglie Penso alla quantità di fesserie che avrei fatto senza di lei”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 20 maggio 2022) Durante una visitascuola media di Sommacampagna, in provincia di Verona, Mariohato un pensiero speciale a quelli che considera i” o meglio, come ha specificato lui stesso”, alle persone a cui “qualcosa per quel che son diventato, per quel che ero, per tutto”. “Mi vengono in mente tre gruppi di persone – ha spiegato – Uno iomoltissimo ai miei, dal punto di vista spirituale, psicologico, formativo”. Quindi il premier ha parlato degli“straordinari che ho avuto a scuola, all’università e anche dopo negli studi successivi in America e in Italia”. Ma soprattutto il pensiero diè andato: “La terza persona più ...