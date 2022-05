Dopo virus e guerra nel 2023 arriva la carestia globale Rivolte e ondate migratorie | ecatombe politica e sociale

Advertising

sipuofaree : @ProfMBassetti Invece è stato più utile aspettare che arrivasse la polmonite dopo dieci giorni di SOLA TACHIPIRINA.… - PuniFra : RT @AlbertVincenzo: Sapevate che il virus varicella-zoster può riattivarsi dopo il vaccino contro l'herpes zoster? In un caso riportato d… - AlbertVincenzo : Sapevate che il virus varicella-zoster può riattivarsi dopo il vaccino contro l'herpes zoster? In un caso riporta… - PalmeStef : RT @Claudiomsf1: #Congo / #Ebola 4° caso confermato della #malattia da #virus Ebola. Morto venerdì La vittima è un bambino di 12 anni che… - Claudiomsf1 : #Congo / #Ebola 4° caso confermato della #malattia da #virus Ebola. Morto venerdì La vittima è un bambino di 12 an… -

alcune settimane i contagi erano a zero e ilera stato eradicato. Quando Matteo Bassetti , direttore della Clinica di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova, annuncia ...... il giornoil primo caso attestato in Germania. Nella capitale i sanitari stanno tracciando i contatti delle due persone e sequenziando il, per accertare se si tratti del ceppo dell'Africa ...Aumentano i casi di vaiolo delle scimmie in tutto il mondo. Monkeypox è arrivata anche a New York City e il presidente Usa Biden ha dichiarato che ...Il long Covid continua a perseguitare anche dopo la guarigione tra il 10 e il 20% dei pazienti sardi. Si torna, così, a bussare alle porte degli ospedali anche per i problemi legati ai postumi del vir ...