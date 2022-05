(Di venerdì 20 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiDopo due anni di pausa dovuta alla perdurante pandemia, ripartedelda lunedì 132022; per 4 settimane, bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni, avranno la possibilità di provare 12/13 discipline sportive diverse, oltre ad attività collaterali altamente formative. E’ stata confermata la location del Parco dell’Istituto Agrario in Contrada Piano Cappelle. Grazie alla disponibilità del reggente della Provincia Nino Lombardi e del nuovo dirigente scolastico Dott. Giovanni Marro, che si è così espresso: “L’Istituto è particolarmente soddisfatto della ripresa di un progetto, educativo e sportivo insieme, il cui svolgimento presso la struttura di Piano Cappelle prevede anche l’utilizzo di professionalità interne al proprio organico. L’obiettivo di rafforzare, attraverso attività ludico-sportive, la ...

Advertising

anteprima24 : ** ##Benevento, dal 13 giugno torna l'appuntamento con l'#Educamp del #Coni ** - IAMCALCIOBENEVE : Pisa. D'Angelo: 'Crediamo nella rimonta aiutati dal nostro pubblico' - TV7Benevento : Netflix: fa pace col fisco, dal gennaio 2022 paga tasse in Italia - - ottopagine : Rosa: 'Rimossi (di nuovo) i rifiuti dal Sabato: ora telecamere sorveglianza' #Benevento - TV7Benevento : SAMTE. COMUNI MOROSI, IL PRESIDENTE MAURO RICEVUTO DAL PREFETTO - -

... che permise aldi espugnare lo Stadium. Nel remake di 'Tre uomini e una gamba' potrebbe ... Già all'esordio, Bernardeschi la fece fuorivaso, perché aveva avanzato pretese per vestire la ......NUOVO IN SERIE A - Il tecnico si riaffaccia in Serie A dopo le esperienze deludenti cone ...DIFENSIVI DA CONFERMARE - Quello difensivo è il reparto che nell'ultima Serie A disputataLecce ...Comunicato stampa – Comune di Benevento Il 23 maggio sarà pubblicato l’avviso dei contributi economici per le utenze di energia, gas e acqua e per i canoni di locazione L’assessore alle Politiche Soci ...Previsioni meteo per il 20/05/2022, Benevento. Si prevede una giornata caratterizzata da bel tempo, temperatura minima 9°C, massima 28°C ...