Auto a fuoco in via Nazionale a Modica (Di venerdì 20 maggio 2022) Modica – Auto in fiamme in Via Nazionale a Modica. Una Fiat Punto, alla cui guida era una giovane donna ha preso improvvisamente fuoco.La conducente, resasi subito conto del pericolo, ha abbandonato il mezzo mettendosi al sicuro.Sul posto vigili del fuoco e polizia locale.Il traffico è stato dirottato sulla via Tirella. Fortunatamente la giovane donna che era alla guida dell’Auto è rimasta illesa, solo tanta paura. Tragedia oggi a Ragusa, suicidio dal Ponte San Vito Truffe ad anziani, smantellata banda interNazionale Covid, in calo incidenza settimanale e ricoveri intensive Vaiolo delle scimmie, 3 casi in Italia: ecco i sintomi L'articolo proviene da Quotidiano di Ragusa. Leggi su quotidianodiragusa (Di venerdì 20 maggio 2022)in fiamme in Via. Una Fiat Punto, alla cui guida era una giovane donna ha preso improvvisamente.La conducente, resasi subito conto del pericolo, ha abbandonato il mezzo mettendosi al sicuro.Sul posto vigili dele polizia locale.Il traffico è stato dirottato sulla via Tirella. Fortunatamente la giovane donna che era alla guida dell’è rimasta illesa, solo tanta paura. Tragedia oggi a Ragusa, suicidio dal Ponte San Vito Truffe ad anziani, smantellata banda interCovid, in calo incidenza settimanale e ricoveri intensive Vaiolo delle scimmie, 3 casi in Italia: ecco i sintomi L'articolo proviene da Quotidiano di Ragusa.

Advertising

palermo24h : Auto a fuoco in via Nazionale a Modica - ragusaoggi : Prende a fuoco, improvvisamente, un’auto a Modica. Illesa la conducente - trentinantonio1 : @SocialmenteDiv1 Dai fuoco all'auto !!!! - ACiavula : Scontro frontale tra auto. Tre persone estratte dalle lamiere dai vigili del fuoco - Ciavula: - 58_luigina : Incendio a Castiglione Torinese: auto prende fuoco mentre è in marcia -