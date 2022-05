“Attacco allo Stato” | speciale di Sky TG24 a 30 anni dalla morte di Falcone e Borsellino

Leggi su tg24.sky

(Di venerdì 20 maggio 2022) Gli uomini passano, le idee restano e continuano a camminare sulle idee di altri uomini. Giovera un visionario, il suo percorso non è si è interrotto in quel pomeriggio atroce e spaventoso del 23 maggio 1992. Sono passati trent’e il ricordo, il messaggio lasciato da Giov, Paoloe da tutti gli altri ragazzi strappati alla vita dall’di Cosa Nostra, è ancora vivo nell’immaginario collettivo. Sono passati trent’dall’attentato di Capaci, preludio all’altra strage di mafia avvenuta meno di due mesi dopo in via D’Amelio, e forse nemmeno i magistrati del pool di Palermo capaci di infliggere a Cosa Nostra il colpo di 346 condanne nello storico maxi processo ...