Argentina, i convocati di Scaloni per la 'Finalissima' contro l'Italia a Wembley (Di venerdì 20 maggio 2022) Il ct dell'Argentina, Lionel Scaloni, ha ufficializzato la lista dei calciatori convocati per la 'Finalissima'. Il match contro l'Italia è in programma a Wembley l'1 giugno e metterà di fronte la vincitrice degli Europei e la vincitrice della Copa America. Spicca nell'elenco la presenza di Marcos Senesi, difensore del Feyenoord che ha anche il passaporto italiano e che Mancini stava valutando per un'eventuale convocazione. Di seguito la lista completa: Portieri: Emiliano Martinez (Aston Villa); Juan Musso (Atalanta), Geronimo Rulli (Villarreal) e Franco Armani (River Plate).Difensori: Gonzalo Montiel (Siviglia), Nahuel Molina (Udinese), Juan Foyth (Villarreal), German Pezzella (Betis), Nehuen Perez (Udinese), Cristian Romero (Tottenham), Nicolas Otamendi (Benfica), Lisandro Martinez ...

