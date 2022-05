André Silva ammette | “Troppe partite Si pensa agli interessi più che ai calciatori”

(Di venerdì 20 maggio 2022) L'attaccante del Lipsia ha parlato in vista della finale di Coppa di Germania di sabato contro il Friburgo

L'intervista alla Bild alla vigilia della finale di Coppa di Germania. "Nelle finali l'importante è vincere, non necessariamente giocare bene" L'attaccante del Lipsia e del Portogalloè stato intervistato dalla Bild alla vigilia della finale di Coppa di Germania (DFB - Pokal) contro il Friburgo. Come arriva alla finale,Cosa intende... "il numero di partite è alto e a un certo punto si raggiunge il limite" Intervistato in vista della finale di Coppa di Germania contro il Friburgo - 52sima partita stagionale - Andreha ...