Uomini e Donne, anticipazioni 19 maggio: Riccardo Guarnieri riprende a frequentare Gloria? Veronica decide su Federico (Di giovedì 19 maggio 2022) Uomini e Donne, anticipazioni 19 maggio: una nuova puntata movimentata ci attende! Cosa succederà? Scopriamolo insieme! Uomini e Donne, anticipazioni 19 maggio: Gloria dà un’altra possibilità a Riccardo Guarnieri? Gloria aveva deciso di smettere di frequentare Riccardo Guarnieri, rifiutando nuovi incontri che lui le aveva chiesto. Ora sta frequentando Fabio, ma potrebbe avere un ripensamento sull’ex fidanzato di Ida Platano. Succederà? Come va tra Ida Platano e Marco? Per quanto riguarda quella che è una delle dame più chiacchierate del Trono Over, continua a frequentare il cavaliere Marco, che ha anche baciato. Oggi ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 19 maggio 2022)19: una nuova puntata movimentata ci attende! Cosa succederà? Scopriamolo insieme!19dà un’altra possibilità aaveva deciso di smettere di, rifiutando nuovi incontri che lui le aveva chiesto. Ora sta frequentando Fabio, ma potrebbe avere un ripensamento sull’ex fidanzato di Ida Platano. Succederà? Come va tra Ida Platano e Marco? Per quanto riguarda quella che è una delle dame più chiacchierate del Trono Over, continua ail cavaliere Marco, che ha anche baciato. Oggi ...

