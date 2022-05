Trump supera il test primarie. E Biden (invisibile) trema già (Di giovedì 19 maggio 2022) I candidati dell'ex presidente vincono per il Senato in Nord Carolina e per il governatore in Pennsylvania Leggi su ilgiornale (Di giovedì 19 maggio 2022) I candidati dell'ex presidente vincono per il Senato in Nord Carolina e per il governatore in Pennsylvania

Advertising

StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Donald Trump non molla la presa sul partito repubblicano e supera la prova delle primarie, uno dei tasselli che potrebbe… - laregione : Trump supera la prova delle primarie - kiuspo73 : RT @Agenzia_Ansa: Donald Trump non molla la presa sul partito repubblicano e supera la prova delle primarie, uno dei tasselli che potrebbe… - Imperator_98 : RT @Agenzia_Ansa: Donald Trump non molla la presa sul partito repubblicano e supera la prova delle primarie, uno dei tasselli che potrebbe… - gatta_pantera : RT @Agenzia_Ansa: Donald Trump non molla la presa sul partito repubblicano e supera la prova delle primarie, uno dei tasselli che potrebbe… -