Traffico Roma del 19-05-2022 ore 09:00 (Di giovedì 19 maggio 2022) Roma infomobilità a cura di luce verde ACI e Roma servizi per la mobilità in via della Pisana direzione centro per un incidente avvenuto all'altezza di via di Bravetta anche sulla via Appia si incontrano Code in direzione Roma per un incidente avvenuto sotto il cavalcavia dell' aeroporto di Ciampino esiste in coda Giada via dei Laghi tra CUD e poi sulla carreggiata esterna del raccordo anulare tra Prenestina e Tiburtina tra Sanarica e Cassia poi a seguire da Trionfale a Casal del Marmo è ancora in prossimità dello svincolo per La Aurelia code anche in carreggiata interna tra Casilina e Ardeatina incolonnamenti in entrata in città poi sul tratto Urbano della A24 del raccordo alla tangenziale poi da Qui prosegue sulla tangenziale in direzione Stadio Olimpico si incontrano code fino a Corso di Francia in entrata a Roma ...

