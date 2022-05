Scénic Vision è la concept car di Renault che usa anche l'idrogeno (Di giovedì 19 maggio 2022) Sostenibilità ambientale, prestazioni e sicurezza i tre capisaldi del progetto Renault. Il 70% dei materiali utilizzati per la costruzione di Scénic Vision è riciclato, e il 95% è riciclabile. Motore ibrido con tecnologia H2-Tech. E ad occuparsi dell’audio, il compositore Jean-Michel Jarre... Leggi su dday (Di giovedì 19 maggio 2022) Sostenibilità ambientale, prestazioni e sicurezza i tre capisaldi del progetto. Il 70% dei materiali utilizzati per la costruzione diè riciclato, e il 95% è riciclabile. Motore ibrido con tecnologia H2-Tech. E ad occuparsi dell’audio, il compositore Jean-Michel Jarre...

Scénic Vision: una finestra sul futuro prossimo e remoto di Renault Più che una concept, la Scénic Vision è una dichiarazione di intenti, perché propone una serie sconfinata e un po' visionaria di proposte riguardanti compatibilità ambientale, meccanica, sicurezza e versatilità che verranno ... Scénic Vision - Da monovolume a crossover (col range extender a idrogeno) L'evoluzione definitiva avverrà nel 2024 ma la concept Scénic Vision ce ne offre un'anticipazione concreta, almeno per quanto riguarda il design esterno. Il resto attiene alla visione, all'insegna ... Più che una concept, laè una dichiarazione di intenti, perché propone una serie sconfinata e un po' visionaria di proposte riguardanti compatibilità ambientale, meccanica, sicurezza e versatilità che verranno ...L'evoluzione definitiva avverrà nel 2024 ma la conceptce ne offre un'anticipazione concreta, almeno per quanto riguarda il design esterno. Il resto attiene alla visione, all'insegna ...