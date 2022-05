Sant’Alfonso Maria De’ Liguori, il PCI a De Luca: “L’ospedale non è stato recuperato” (Di giovedì 19 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del PCI – Sant’Agata de’ Goti relativo alle ultime dichiarazioni del Presidente De Luca sulla questione P.O. Sant’Alfonso Maria De’ Liguori. “Lo scorso 9 maggio, all’apertura delL’ospedale di Comunità di San Bartolomeo in Galdo, il Presidente De Luca, in riferimento a Sant’Agata (e ben prima di ricevere la missiva consegnatagli dal deputato del M5S Pasquale Maglione da parte del Movimento Civico per L’ospedale), ha sbottato con un: “Basta lamentazioni”. Ieri, in un suo intervento alL’ospedale Moscati di Avellino, ha ribadito la sua opinione, elargendoci anche la sua personale idea di democrazia (con la “d” minuscola) e rispetto delle opinioni dei cittadini (stiamo ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 19 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del PCI – Sant’Agata de’ Goti relativo alle ultime dichiarazioni del Presidente Desulla questione P.O.De’. “Lo scorso 9 maggio, all’apertura deldi Comunità di San Bartolomeo in Galdo, il Presidente De, in riferimento a Sant’Agata (e ben prima di ricevere la missiva consegnatagli dal deputato del M5S Pasquale Maglione da parte del Movimento Civico per), ha sbottato con un: “Basta lamentazioni”. Ieri, in un suo intervento alMoscati di Avellino, ha ribadito la sua opinione, elargendoci anche la sua personale idea di democrazia (con la “d” minuscola) e rispetto delle opinioni dei cittadini (stiamo ...

Advertising

anteprima24 : ** Sant'Alfonso Maria De' Liguori, il #Pci a De Luca: 'L'#Ospedale non è stato recuperato' **… - marcosxoliveira : RT @Liz_GarridoS: In questo mar del mondo tu sei l’amica Stella, che puoi la navicella dell’alma mia salvar. Sotto del tuo bel manto, amat… - frayraymundomjm : RT @Liz_GarridoS: In questo mar del mondo tu sei l’amica Stella, che puoi la navicella dell’alma mia salvar. Sotto del tuo bel manto, amat… - Liz_GarridoS : In questo mar del mondo tu sei l’amica Stella, che puoi la navicella dell’alma mia salvar. Sotto del tuo bel manto… - AzzurroTime : Per il decennale del disco “Anima e cuore”, dedicato a Sant’Alfonso Maria De Liguori, Mario Fasciano torna al Duo... -

Risi e bisi, passeggiate e tavolate ... in cui c'è anche un Museo del Vino, Tenuta Sant'Antonio, Fasoli ... Ulteriori info: 347 - 8599701, Alfonso Avogaro, presidente della ... Raccomandata la visita a Santa Maria delle Pieve (XI - XII secolo),... Giovani. La Gmg di Lisbona ha 13 patroni ... sant'Antonio, nato intorno al 1190 e morto a Padova nel 1231, ... Giovanna del Portogallo, figlia del re Alfonso V, morta ad Aveiro, ... martire nel 1570 al largo delle Isole Canarie; e Maria Clara del ... ilmattino.it ... in cui c'è anche un Museo del Vino, Tenuta'Antonio, Fasoli ... Ulteriori info: 347 - 8599701,Avogaro, presidente della ... Raccomandata la visita a Santadelle Pieve (XI - XII secolo),......'Antonio, nato intorno al 1190 e morto a Padova nel 1231, ... Giovanna del Portogallo, figlia del reV, morta ad Aveiro, ... martire nel 1570 al largo delle Isole Canarie; eClara del ... Pagani, corna e tatuaggi sul disegno di Sant'Alfonso: cancellato lo sfregio