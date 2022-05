Roma, boom abbonamenti: già 12.000 tessere in 16 ore (Di giovedì 19 maggio 2022) Dopo sedici ore e con la notte di mezzo, sono già dodici mila gli abbonamenti sottoscritti per la stagione 2022/2023 della Roma. La società giallorossa ha aperto ieri alle 18 la fase di prelazione per rinnovare gli abbonamenti della nuova stagione e grande successo sta avendo avuto la formula plus, con la possibilità di cedere il posto in caso di assenza: il 40% degli abbonamenti registrati ieri segue questa formula. Il record degli abbonati degli ultimi 15 anni è quello di 27.878 tessere della stagione 2008-09. Irraggiungibile invece il primato di abbonamenti della storia del club giallorosso: i 47.000 abbonati della stagione 2000-01. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 19 maggio 2022) Dopo sedici ore e con la notte di mezzo, sono già dodici mila glisottoscritti per la stagione 2022/2023 della. La società giallorossa ha aperto ieri alle 18 la fase di prelazione per rinnovare glidella nuova stagione e grande successo sta avendo avuto la formula plus, con la possibilità di cedere il posto in caso di assenza: il 40% degliregistrati ieri segue questa formula. Il record degli abbonati degli ultimi 15 anni è quello di 27.878della stagione 2008-09. Irraggiungibile invece il primato didella storia del club giallorosso: i 47.000 abbonati della stagione 2000-01. SportFace.

