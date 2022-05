(Di giovedì 19 maggio 2022) Roma – Dalle 5 e 15 di questa mattina, tre squadre operative VV.F, due autobotti e il CRRC (Carro Rilevamento Radioattivo Chimico), sono intervenuti in Via di Carcaricola per un’esplosione, a seguito di un’incendio, di una decina didel gas posizionati sul piano stradale. Non ci sono feriti, sono statial momento circa. Sono stati coinvolti alcuni cassonetti per la raccolta differenziata adiacenti ai. L’utenza del gas è stata momentaneamente interrotta fino al rispristino delle condizioni di sicurezza. Funzionario VVF, Polizia di Stato, Polizia Municipale, Italgas e 118 sul posto per quanto di loro competenza. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Roma Città Metropolitanailfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato ...

Paura a Tor Vergata, esplodono i contatori del gas: evacuati dieci appartamenti

Roma, fuga di gas con esplosioni in due palazzine a Tor Vergata: evacuate dieci famiglie La chiamata è stata fatta da una voce maschile poco dopo le 7:00 al centralino della polizia. Paura a Tor Vergata, esplodono i contatori del gas: evacuati dieci appartamenti L'allarme alla sala operativa dei Vigili del fuoco per un'esplosione in via Carcaricola stamattina alle 5 e 15