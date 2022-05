Oro: in lieve calo a 1.813,89 dollari l'oncia (Di giovedì 19 maggio 2022) Oro in lieve calo in avvio di giornata: il contratto spot arretra dello 0,15% a 1.813,89 dollari l'oncia. . 19 maggio 2022 Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 19 maggio 2022) Oro inin avvio di giornata: il contratto spot arretra dello 0,15% a 1.813,89l'. . 19 maggio 2022

