"Madonna, non ci credo!". Sissi di Amici incredula ed emozionata dopo la scoperta nel centro della città (Di giovedì 19 maggio 2022) Sissi di Amici, sorpresa a Milano per la cantante dell'edizione numero ventuno del talent show ideato e condotto da Maria De Filippi. La cantante era tra i favoriti alla vittoria, ma a sorpresa ha perso al televoto contro Alex e Luigi (vincitore del talent) durante la finale di domenica 15 maggio. Sissi di Amici, sorpresa a Milano dopo la fine del talent di Maria De Filippi, che in diretta, poco dopo l'eliminazione, si è commossa: "Per me sei superlativa, sono certa che andrai avanti", ha detto la conduttrice molto emozionata. E per la cantante è già tempo di successi, perché è in radio da oggi il nuovo singolo "Scendi". Il brano, prodotto da Takagi e Ketra, è disponibile anche su tutte le piattaforme digitali ed è incluso nell'album "Leggera" (Sugar), in uscita ...

