Ma Esterno Notte di Marco Bellocchio non sarà una Grande Bellezza in salsa eversiva? (Di giovedì 19 maggio 2022) Marco Giusti su Dagospia tesse l’elogio di Esterno Notte, il maxifilm di Marco Bellocchio dedicato al caso Moro, in proiezione al Festival di Cannes e in uscita nelle sale italiane, con un entusiasmo inusuale, figlio, forse, di un nostalgismo quasi proustiano per i “formidabili anni”. Nell’impossibilità di assistere all’anteprima, siamo costretti a fidarci del giudizio di Giusti. Con qualche riserva. Par di capire che l’opera, in sei parti, consista principalmente in una sorta di processo etico-estetico alla Democrazia Cristiana, alle sue facce, ai suoi ceffi, che indubbiamente portarono una responsabilità di macigno sulla più efferata, torbida, incomprensibile azione terroristica non solo italiana ma in tutto l’Occidente industrializzato. Del resto, fu Moro stesso, vittima sacrificale, a scriverlo a ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 19 maggio 2022)Giusti su Dagospia tesse l’elogio di, il maxifilm didedicato al caso Moro, in proiezione al Festival di Cannes e in uscita nelle sale italiane, con un entusiasmo inusuale, figlio, forse, di un nostalgismo quasi proustiano per i “formidabili anni”. Nell’impossibilità di assistere all’anteprima, siamo costretti a fidarci del giudizio di Giusti. Con qualche riserva. Par di capire che l’opera, in sei parti, consista principalmente in una sorta di processo etico-estetico alla Democrazia Cristiana, alle sue facce, ai suoi ceffi, che indubbiamente portarono una responsabilità di macigno sulla più efferata, torbida, incomprensibile azione terroristica non solo italiana ma in tutto l’Occidente industrializzato. Del resto, fu Moro stesso, vittima sacrificale, a scriverlo a ...

