Le verità oltre ogni ragionevole dubbio. Ci scrive Guido Salvini (Di giovedì 19 maggio 2022) Al direttore - A leggere tutte le malattie attribuite a Putin viene da pensare che allo zar manchi solo il “ginocchio della lavandaia” (copyright Jerome K. Jerome: ‘”Tre uomini in barca’”).Giuliano Cazzola Ho visto cere peggiori. Al direttore - “Il governo Draghi ha interrotto il percorso che con Conte avevamo avviato. Giorgetti ha chiuso nel cassetto Ilva, e io non ho la delega per parlarne”. Sono state queste le parole riferite ieri ai sindacati metalmeccanici durante il tour elettorale a Taranto della Cinque stelle Alessandra Todde, viceministro di Giancarlo Giorgetti.Annarita Digiorgio Andrà tutto bene. Al direttore - Il caso Calabresi è forse l’unico dei così detti misteri d’Italia in cui un esecutore materiale abbia confessato, eppure non è chiuso. Ce lo dicono i giornali di questi giorni, sembra eternamente sospeso nel presente, come piazza Fontana. Ha segnato il cuore e ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 19 maggio 2022) Al direttore - A leggere tutte le malattie attribuite a Putin viene da pensare che allo zar manchi solo il “ginocchio della lavandaia” (copyright Jerome K. Jerome: ‘”Tre uomini in barca’”).Giuliano Cazzola Ho visto cere peggiori. Al direttore - “Il governo Draghi ha interrotto il percorso che con Conte avevamo avviato. Giorgetti ha chiuso nel cassetto Ilva, e io non ho la delega per parlarne”. Sono state queste le parole riferite ieri ai sindacati metalmeccanici durante il tour elettorale a Taranto della Cinque stelle Alessandra Todde, viceministro di Giancarlo Giorgetti.Annarita Digiorgio Andrà tutto bene. Al direttore - Il caso Calabresi è forse l’unico dei così detti misteri d’Italia in cui un esecutore materiale abbia confessato, eppure non è chiuso. Ce lo dicono i giornali di questi giorni, sembra eternamente sospeso nel presente, come piazza Fontana. Ha segnato il cuore e ...

