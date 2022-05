Inter, conferme sulla maglia home 22/23: tornano le strisce nerazzurre (Di giovedì 19 maggio 2022) Prime immagini di quella che potrebbe essere la maglia home dell’Inter 22/23 Il noto portale specializzato FootyHeadlines, ha rilasciato alcune foto di quella che probabilmente sarà la maglia home dell’Inter per la stagione 22/23, dopo che nei giorni scorsi ha rilasciato immagini della maglia away. La divisa tornerà ad avere le classiche strisce nerazzurre come anticipato nei mesi scorsi. Come fa notare il portale, non sarà presente, almeno secondo quanto trapelato, la stella sullo stemma che tornerà ad avere i classici colori nero, azzurro e non oro come quello attuale. Da capire inoltre dove verrà posizionata la coccarda della Coppa Italia. L'articolo proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine (Di giovedì 19 maggio 2022) Prime immagini di quella che potrebbe essere ladell’22/23 Il noto portale specializzato FootyHeadlines, ha rilasciato alcune foto di quella che probabilmente sarà ladell’per la stagione 22/23, dopo che nei giorni scorsi ha rilasciato immagini dellaaway. La divisa tornerà ad avere le classichecome anticipato nei mesi scorsi. Come fa notare il portale, non sarà presente, almeno secondo quanto trapelato, la stella sullo stemma che tornerà ad avere i classici colori nero, azzurro e non oro come quello attuale. Da capire inoltre dove verrà posizionata la coccarda della Coppa Italia. L'articolo proviene damagazine.

