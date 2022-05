(Di giovedì 19 maggio 2022) (Adnkronos) –. Ad annunciarli è un innovativo studio pubblicato oggi su Royal Society Open Science che propone tecniche matematiche per progettarecapaci di adattare la propria forma a stimoli esterni, programmandone il comportamento al momento della fabbricazione. Lo studio è a cura del team italiano di cui fanno parte il professore Pasquale Ciarletta ed i ricercatori Giulia Pozzi e Davide Riccobelli del Dipartimento di Matematica del Politecnico di Milano. In questo articolo vengono elaborate delle equazioni per predire il comportamento diadattivi e intelligenti, ad esempio idrogel ed elastomeri dielettrici. I ricercatori del Politecnico di Milano spiegano che la risoluzione di queste equazioni permette di progettare ...

Innovazione, arrivano nuovi materiali programmabili (Adnkronos) – Arrivano i nuovi materiali programmabili ... e dimostrano di essere cruciali per l'innovazione ed il progresso tecnologico e industriale" sottolineano i ricercatori.