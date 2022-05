Il processo Depp - Heard batte la guerra Sul web è più cercato di Ucraina e aborto (Di giovedì 19 maggio 2022) Infuria la guerra in Ucraina e le polemiche sull'aborto dividono il paese, ma a giudicare dai click sui social c'è un argomento principe che domina l'attenzione dell'America: Depp contro Heard. Il ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 19 maggio 2022) Infuria laine le polemiche sull'dividono il paese, ma a giudicare dai click sui social c'è un argomento principe che domina l'attenzione dell'America:contro. Il ...

Lulosina : RT @anastasiapace22: il sottofondo della mia vita è diventato il processo di johnny depp vs amber heard - rainofsweets17 : RT @anastasiapace22: il sottofondo della mia vita è diventato il processo di johnny depp vs amber heard - Dreambig51234 : RT @anastasiapace22: il sottofondo della mia vita è diventato il processo di johnny depp vs amber heard - rachelgreeyn : le persone dicono che non si dovrebbero prendere le parti di nessuno al processo heard depp solo se dici di credere ad amber heard - crucebrasiliana : Molto annoiata, vado a guardarmi la 17esima giornata di processo Depp Vs heard -