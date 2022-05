(Di giovedì 19 maggio 2022) (Adnkronos) -festeggiano oggi il loro quartodi matrimonio. Secondo le tradizioni Usa, dopo quattro anni le coppie si regalano l'un altro doni di frutta e fiori, mentre nelle Isole britanniche si opta piuttosto per qualcosa di lino o seta. In attesa di sapere quali regali si scambieranno i Duchi di Sussex nella loro villa di Montecito, in California, è ragionevole pensare che lo faranno davanti alledi Netflix. Secondo indiscrezioni raccolte ripetutamente dalla stampa Usa, il colosso Usa dello streaming sta già girando il materiale per la serie-evento che dovrebbe andare in onda tra le fine dell'anno e l'inizio del 2023. Un accordo multimilionario in tal senso esiste dal 2020, e ledi Netflix hanno già accompagnatoe ...

Advertising

lifestyleblogit : Harry e Megan, anniversario con telecamere - - LocalPage3 : Harry e Megan, anniversario con telecamere - MagicaEmy77 : Rubrica #GiovedìGnocchi pt. 2 Quattro Anni Fa Si Sposavano Megan ed Harry... Ricordiamoli Così ?????????? - akhetaton11 : RT @vogue_italia: Tutto quel che sappiamo finora sul Giubileo di Platino, i 4 giorni di festa per i 70 anni di regno della Regina Elisabett… - vogue_italia : Tutto quel che sappiamo finora sul Giubileo di Platino, i 4 giorni di festa per i 70 anni di regno della Regina Eli… -

La Stampa

... Fall Out Boy & Weezer (The Hella Mega Tour)Styles (Love on Tour) WINNER: The Rolling Stones ... Drake Juice WRLD Polo G Top Rap Female Artist Cardi B Latto WINNER:Thee Stallion Top Rap ...... Fall Out Boy & Weezer (The Hella Mega Tour)Styles (Love on Tour) The Rolling Stones (No ...Polo G Top Rap Male Artist Drake (WINNER) Juice WRLD Polo G Top Rap Female Artist Cardi B Latto... Harry e Megan, anniversario di matrimonio con riconciliazione regale (ma non troppo) (Adnkronos) - Harry e Megan festeggiano oggi il loro quarto anniversario di matrimonio. Secondo le tradizioni Usa, dopo quattro anni le coppie si ...I Sussex hanno firmato un accordo multimilionario con l’azienda nel 2020 e una troupe televisiva è entrata nella loro villa di Montecito, in ...