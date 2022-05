Giro d’Italia 2022, Oldani in lacrime: “Vittoria gratificante, mi ripaga di tanti sacrifici” (Di giovedì 19 maggio 2022) “E’ un’ondata d’emozioni, ho lavorato duro per essere qui. Ho fatto molte alture quest’anno. Volevo questo risultato, non è stato facile. Quando ho realizzato di aver vinto non sono riuscito a trattenermi. La mia mentalità è sempre la stessa, ci tenevo tanto. E’ stato più complicato mentalmente che fisicamente e tutto ciò mi ripaga di vari sacrifici, è veramente gratificante. Questa Vittoria è di squadra, Van der Poel oggi giocava un ruolo importante in fuga. Poi si è creato il gap e ho trionfato”. Queste le parole di Stefano Oldani, corridore dell’Alpecin-Fenix, ai microfoni della Rai dopo la Vittoria della dodicesima tappa del Giro d’Italia 2022, da Parma a Genova, di 204 chilometri. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 19 maggio 2022) “E’ un’ondata d’emozioni, ho lavorato duro per essere qui. Ho fatto molte alture quest’anno. Volevo questo risultato, non è stato facile. Quando ho realizzato di aver vinto non sono riuscito a trattenermi. La mia mentalità è sempre la stessa, ci tenevo tanto. E’ stato più complicato mentalmente che fisicamente e tutto ciò midi vari, è veramente. Questaè di squadra, Van der Poel oggi giocava un ruolo importante in fuga. Poi si è creato il gap e ho trionfato”. Queste le parole di Stefano, corridore dell’Alpecin-Fenix, ai microfoni della Rai dopo ladella dodicesima tappa del, da Parma a Genova, di 204 chilometri. SportFace.

